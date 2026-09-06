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На продажу выставили гоночный «Гелендваген» пилота Формулы 1

На продажу выставили гоночный «Гелендваген» пилота Формулы 1

MechatronikКомпания Mechatronik выставила на продажу уникальный внедорожник Mercedes-Benz G-Class, подготовленный для ралли-рейдов, на котором бывший чемпион Формулы 1 Клей Регаццони четырежды пытался выиграть «Дакар».

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