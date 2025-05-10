Депутат Бородай: в ряде войск РФ числятся «мертвые души», желающие наград

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил о существовании в некоторых российских воинских частях "мертвых душ" – военнослужащих, фактически не принимающих участия в боевых действиях, но числящихся в подразделениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии