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Депутат Бородай: в ряде войск РФ числятся «мертвые души», желающие наград

Депутат Бородай: в ряде войск РФ числятся «мертвые души», желающие наград

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил о существовании в некоторых российских воинских частях "мертвых душ" – военнослужащих, фактически не принимающих участия в боевых действиях, но числящихся в подразделениях.

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