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Царьград

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Мошенники украли у краснодарца 2 млн рублей перед выборами

Мошенники украли у краснодарца 2 млн рублей перед выборами

Перед предстоящими выборами в Краснодаре зафиксирована новая волна мошенничества, о чём сообщил депутат ЗСК Батырбий Панеш на своих страницах в социальных сетях.

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