WSJ: перед США и странами ЕС стоит «знакомая» дилемма из-за Сирии

Соединенные Штаты и страны Евросоюза столкнулись с «знакомой головоломкой»: в скором времени им предстоит решить с кем сотрудничать – с исламистами, которых в странах Запада считают террористами, или же уступить влияние в Сирии другим государствам, которые к этому готовы.