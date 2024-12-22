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WSJ: перед США и странами ЕС стоит «знакомая» дилемма из-за Сирии

WSJ: перед США и странами ЕС стоит «знакомая» дилемма из-за Сирии

Соединенные Штаты и страны Евросоюза столкнулись с «знакомой головоломкой»: в скором времени им предстоит решить с кем сотрудничать – с исламистами, которых в странах Запада считают террористами, или же уступить влияние в Сирии другим государствам, которые к этому готовы.

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