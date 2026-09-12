Бойцы казачьей бригады «Терек» получили заслуженные награды (ФОТО)

Бойцы казачьей разведывательной бригады «Терек» получили ведомственные награды Генпрокуратуры. Состоялась встреча Генерального прокурора России А.
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