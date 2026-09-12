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Бойцы казачьей бригады «Терек» получили заслуженные награды (ФОТО)

Бойцы казачьей бригады «Терек» получили заслуженные награды (ФОТО)

Бойцы казачьей разведывательной бригады «Терек» получили ведомственные награды Генпрокуратуры. Состоялась встреча Генерального прокурора России А.

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