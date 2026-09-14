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Царьград

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Рейтер сообщил об отмене тревоги в юго-западной части Саудовской Аравии

Рейтер сообщил об отмене тревоги в юго-западной части Саудовской Аравии

Система предупреждения о возможной угрозе активировалась в ряде городов на юго-западе Саудовской Аравии, включая Хамис-Мушайт, Абху, Джизан и Наджран.

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