Рейтер сообщил об отмене тревоги в юго-западной части Саудовской Аравии

Система предупреждения о возможной угрозе активировалась в ряде городов на юго-западе Саудовской Аравии, включая Хамис-Мушайт, Абху, Джизан и Наджран.
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