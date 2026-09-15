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В ГКБ № 7 завершили ремонт в отделении реабилитации

В ГКБ № 7 завершили ремонт в отделении реабилитации

В отделении реабилитации ГКБ № 7 завершён ремонт — пространство стало комфортнее и современнее. В отделении реабилитации Городской клинической больницы № 7 в Твери завершены ремонтные работы, сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.

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