Российские паралимпийцы получат 42 квоты для участия в Играх-2024 в плавании

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) предоставил российским паралимпийцам 42 квоты на участие в Играх-2024.
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