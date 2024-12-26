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«Две клинические кончины. Говорили, я стану овощем». Кушанашвили раскрыл шокирующие подробности госпитализации

«Две клинические кончины. Говорили, я стану овощем». Кушанашвили раскрыл шокирующие подробности госпитализации

Ведущий и шоумен Отар Кушанашвили раскрыл подробности своей госпитализации из-за раковой опухоли сигмовидной кишки (4-я стадия), которая случилась в июне этого года.

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