Правительство РФ отказало турецким пивоварам в покупке доли в российском бизнесе

По мнению экспертов Business FM, отказ властей не повлияет на российский рынок пива, а причина неодобрения сделки может крыться в предлагавшихся условияхКомпания Efes Breweries International BV, которая управляет российскими активами Anadolu Efes, не получила одобрения на сделку с компанией AB InBev Efes.