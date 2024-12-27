Путин назвал главное последствие разрыва газовой сделки с Украиной

Владимир Путин обозначил ключевые последствия разрыва газового соглашения с Украиной. Он указал на то, что стоимость природного газа на европейских биржах вполне может вырасти в результате прекращения договора о транзите газа из России через Украину.
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