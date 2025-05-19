В Челябинской области намерены ужесточить правила торговли спиртным

Власти Южного Урала готовятся ограничить торговлю алкоголем. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в регионе разработан и передан на рассмотрение в областное законодательное собрание проект закона, предусматривающий дополнительные ограничения реализации алкогольной продукции.
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