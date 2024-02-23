Решение руководства России о проведении СВО оказало большое влияние на граждан страны. Подавляющее большинство жителей отнеслись к нему с пониманием и одобрением.
"Сашка пошёл против всех. И не жалеет": История актёра, выбравшего Россию
Комментарии
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Л
Людмила
Мне очень нравится этот актёр, а теперь ещё больше зауважала...удачи тебе Александр.
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16 час.
Владимир
Я не смотрел фильмы с его участием. Позиция нормальная, естественная для человека. Живущий в стране поддерживает ее.
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6 час.
Андрей Шевченко
собрать этих всех которые против и пинка под жопу .. из профессии... пусть катятся в любимую заграницу а сильно рьяных на лесоповал!
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2 час.
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