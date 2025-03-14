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Закон, порядок, государство

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«На территориях военных городков Республики Бурятия, проводятся мероприятия по энергосбережению»

«На территориях военных городков Республики Бурятия, проводятся мероприятия по энергосбережению»

Всего за 2023-2024 гг в военных городках заменено и установлено свыше 750 энергоэффективных светодиодных светильников, за счет которых произошло уменьшение затрат потребления энергоресурсов.

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