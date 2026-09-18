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Новости Брянска

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Высокая явка в Брянской области из-за совмещения выборов

Высокая явка в Брянской области из-за совмещения выборов

Явка в Брянской области достигла 60,77% к 15:00 пятницы, жители региона голосуют за губернатора, депутатов Госдумы и местных дум.

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