Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Хотелось бы, чтобы назвали фамилии и должности тех, кто намерен наградить Гайнутдина орденом за заслуги перед Отечест...Член СПЧ Кабанов:...
  • secretmaster
    Красивая модель. Прекрасно выглядит.Супермодель Жизел...
  • Андрей Шишинов
    Интересно, а сколько процентов из выделенных бывшей украине денег идёт на откаты евро-чиновникам?Боуз: киевские чи...

Депутат Туманович захотел ограничить въезд в Польшу для солдат ВСУ после СВО

Депутат Туманович захотел ограничить въезд в Польшу для солдат ВСУ после СВО

Польский депутат Витольд Туманович предложил запретить въезд на территорию республики украинским военным после завершения конфликта, поскольку они будут представлять угрозу и могут организовывать собственные преступные группировки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх