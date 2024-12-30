Депутат Туманович захотел ограничить въезд в Польшу для солдат ВСУ после СВО

Польский депутат Витольд Туманович предложил запретить въезд на территорию республики украинским военным после завершения конфликта, поскольку они будут представлять угрозу и могут организовывать собственные преступные группировки.
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