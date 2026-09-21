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Царьград

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ООН объявила о прибытии 71 главы государств на сессию 22 сентября

ООН объявила о прибытии 71 главы государств на сессию 22 сентября

На 81-й сессии Генассамблеи ООН ожидается участие 71 главы государства и 45 глав правительств. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров, прибывающий в Нью-Йорк 22 сентября.

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