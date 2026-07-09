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Не стоит думать, что Россия проиграла в конфликте – Залужный

Не стоит думать, что Россия проиграла в конфликте – Залужный

Экс-главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не стоит думать о том, что Россия проиграла в вооруженном конфликте, так как это «опасная ошибочная оценка» его хода».

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Комментарии
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Евгений Благородный
Никаких переговоров, только капитуляция украины,или исчезновения её с лица земли.
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4 н.