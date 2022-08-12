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История. Холодная мать, взлет карьеры и свингующий Лондон. Как модели 60-х Пенелопе Три удалось расстаться со славой, но сохранить равновесие

История. Холодная мать, взлет карьеры и свингующий Лондон. Как модели 60-х Пенелопе Три удалось расстаться со славой, но сохранить равновесие

Пенелопу Три не назовешь классической красавицей, но необычная внешность помогла ей в 60-е покорить мир моды — и звездного фотографа Дэвида Бэйли, который ушел к ней от Катрин Денев.

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