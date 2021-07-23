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Захар Прилепин мечется как вшивый по бане

Захар Прилепин мечется как вшивый по бане

Ингвар Коротков     Ну а то. Кто бы подумал, что в Думу не хочется. Сиди там себе - получай законные полмиллиона.

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Наталья Андросова
Фамилия соответствует
МИР ИЛЛЮЗИЙ
Лезет к кормушке изо всех сил..а чем он лучше бывших..Максаковой..например? Таже ж*па..только в профиль..Карьерист он и в Африке карьерист..не уважаю...как и он народ...не уважает..
Игорь Кинжалов
Смотрю, ты специалистка по жопам, изучила их и вдоль, и поперёк...нюхай и дальше...
Гламозда Сергей
То его "на руках"носят.. а то дрючат как хотят...
Николай Петров
Я тоже частенько дрючил тех кого на руках к кровати нёс. )))
Игорь Кинжалов
Не забывай, что ты гнида ползучая, тебя никто не знает и твоё дрючанье никому не интересно...Тебя раздавят, балбеса тупого, олигофрена и никто о тебе и не вспомнит...Придурок. носильщик баб до кровати...
Николай Петров
От чего у тебя очко загорелось, ублюдок тупой ? Тебя до кровати не часто носят ? За гаражами в кустах трахают ?
Игорь Кинжалов
Что ты такой обиженный, недотрахали тебя? Поэтому и злишься...только олигофрен такой, как ты, у которого климакс мозга, мог написать такую чушь : "Я тоже частенько дрючил тех кого на руках к кровати нёс. " Идиот ты, вонючка безграмотная, только глупости можешь писать...петух опущенный...
Николай Петров
Да что ж тебя, ублюдка тупого, так возбудило, что ты прилип, как говно к подошве ? Может просто пойдёшь нахуй и заткнёшься, педрилка дырявый. Не пиши мне, насекомое.
Александр _
Прилепин ни к Зюганову не подходит, ни, тем более, к Миронову. Свою партию нужно было создавать. А так пропадет.
Анфиса Иванова
Ввваххх, как точно сказано о Прилепине!!!! Вот поди ж ты, и фамилия-то его так красноречива... Но вот вопросы автора я бы пулеметом, как он, не строчила, - недра должны быть НАРОДНЫЕ! И никакой, кроме государственно- народной принадлежности они быть не могут по определению : народ за эти недра свои жизни отдает - в прямом боевом и созидательном смысле. У автора " А на проданный нефть и газ будут закупать ширпотреб на Западе? " что-то с памятью - а сейчас за эти же нефть и газ разве мы не покупаем указанный им ширпотреб ?! Железный занавес? - не, железный не надо, но либеральный разгуляй зарабатывания активов у нас дома, а вкладывания их в банки в забугор надо прищучить крепко. И яхты и проч. там колоссальные " знатные достоинства "всяких там выпестованных на наших недрах богатиков тоже экспроприировать в народное достояние . Непременно. Но, похоже, на ближайшие годы это утопия романтиков социализма. Поживем-увидим. Заодно увидим, как будет шевелить ножками и совестью Прилепин.
Михаил Андреев
,,Казался здравомыслящим человеком - а тут словесная туфта, рассчитанная на человеческий биопласт с одной извилиной.,, Дык он зашкварился ещё когда с Лехаимом Донатенфюрером в дёсны целовался. А КПРФ вообще фрики.
Андрей Седой
Хуже скользкой тарелки....
Андрей Седой
Вот до какой степени можно опуститься.....
валера
Автор либераст,антикоммунист
Boris Max
А ВЕДЬ ОЧЕНЬ ЧЁТКО ПОДМЕЧЕНО! Да Захар давно мечется из сто роны в сторону...)))) И от него предательством прямо так воняет!
Uri Strukow
Да, перед выборами у всех одни недостатки. Только едирасты молодцы. Чистенькие казнокрады, прямо сверкают. По всем новостям одни инициативы, которые народ заждался. Как будто и не было 20ти лет, как власть захватили и законов антинародных напринимали.
Vladimir Lioubimcev
Так не 20 лет, а 30 лет они у власти. Все поразломали...
Uri Strukow
Согласен. Их и создавали для того, чтобы закрепить бандитское уничтожение огромной экономики. В нашем регионе изначально большинство едирастов те, кто отмывал бандитские деньги, возглавлял захваченные предприятия и т.д.
Walery
Правильно то как - ...по бане, или ...в бане?
Vladimir Lioubimcev
Кому Прилепин перешел дорогу, что на него в последние дни грязную бочку катят? Скорее всего те, кто БОИТСЯ объединения всех левых сил в России, что предложил Прилепин... . Порознь ведь легче сломать, верно? Классика: "РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ"...
Uri Strukow
Не только его одного из оппозиции грязью поливают.
Николай Петров
А оппозиция белая , пушистая и вежливая ?
Uri Strukow
Законы большинством принимают едирасты. От оппозиции ничего не зависит. Вот если бы партия победившая на выборах имела меньше голосов, чем надо для проталкивания закона, то им бы пришлось убеждать и слушать оппозицию. А так, нет смысла про оппозицию говорить. И противно смотреть, как в каждом выпуске новостей по телику говорят про инициативы едирастов сейчас перед выборами. А где они были предыдущие 20 лет. И почему ничего не говорят про других.
Николай Петров
Мне абсолютно пофиг все эти говно-партии. Но те, кто рвётся к кормушке, всегда опаснее и безобразнее, чем те, кто уже у кормушки.
Uri Strukow
Исходя из Ваших слов, выборы вообще не нужны. Пусть едирасты бессменно сидят, пока Россию на ноль не помножат и не свалят отсюда по свим дворцам и виллам, купленным на разворованные бюджетные деньги.
Николай Петров
А кто не помножит ? ЛДПР ? Яблоко ? КПРФ ? ЛГБТ ? Надо разгонять госдуму нахер.
Сергей Лавров
Ну конечно,когда колбасят дубинками и шокерами нужно быть вежливыми и покладистыми.Не было бы такого воровства и коррупции во власти при унижении народа,то не было и оппозиции.
Uri Strukow
Об этом давно говорим. Все отребье там собралось. Быдло, дегенераты и мрази. А лезут даже не за бабками, главное- власть и льготы, особенно неприкосновенность.
Николай Петров
Оппозицию , коммуняки отучили рыпаться после расстрела митинга в Новочеркасске. Очень полезное мероприятие. Китай, после расстрела оппозиции на площади Тяньанмэнь начал подъём экономики. Оппозиция сама не работает и людям не даёт.
Сергей Лавров
Ха,ха,это что работяги,верившие в Советскую власть и справедливость,которых замесили ни про что и ни за что были оппозицией или студентики на площади китайской тоже оппозиция?Сам себе и ответил "оппозиция сама не работает".
Сергей Лавров
Сказать нечего минуснул,по истории два.
Александр Петров
Выборы значит пришло время"течки"
Сергей Лавров
У тебя ещё и месячные госпожа Петров?
Valentina Fortuna
prilepin kak bloha na sobake.metcetsja ne znaet gde lutcshe pristroitsja,tcto by ukusit vlast.
Денис
Видать путисос темку царапал. Лилипутин только у него хороший.
Сергей Дмитриев
С таким замахом написал бы об устойчивом приросте поголовья ярдеров за последние 20-30 лет, как о решающем факторе победы нового общественного строя?
Николай Зайчиков
Интересно , а для чего идут в Думу депутаты от Едим Россию , что по 500 000 зарплату получать и еще столько же если не больше сверху наваривать ?
Леонид Алексеев
Так Захарка,как и старый плут Зю только на словах "за народ,за сосыализьму"!А в книжном магазине его книги совершенно неподъёмные!Знать жажда наживы у него развита не хуже абрамовичей!Вот только автор зря про всех старичков сказал как о последователях протухшей кумунизьмы.Я думаю многие старички(и я в их числе) вспоминают о развитой сосыализьме с кумунизьмой как о кошмарных временах и не желают их повторения!!!
Анатолий Дрокин
Прилепин сперва обнимался с навальным теперь с мироновым. Писака достаевский всех достал
Sergio
Какая же мразь лезет в представительную власть: ни за что не отвечать и всё иметь..... Наглые!
Валерий Пашнин
Прилепин занимался бы лучше своим делом, хорошие же вещи писал. Нет полез в политику. Испортит себе биографию.
Кайтэн Камикадзев
Захарка знатный флюгер, в деле удержания носа по ветру достиг небывалого мастерства. И нашим и вашим за три рубля спляшем.

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