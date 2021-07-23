Захар Прилепин мечется как вшивый по бане

Темы дняПолитикаЗахар Прилепин мечется как вшивый по бане Ингвар Коротков Ну а то. Кто бы подумал, что в Думу не хочется. Сиди там себе - получай законные полмиллиона.Вернуться к статье4318НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваФамилия соответствуетМИР ИЛЛЮЗИЙЛезет к кормушке изо всех сил..а чем он лучше бывших..Максаковой..например? Таже ж*па..только в профиль..Карьерист он и в Африке карьерист..не уважаю...как и он народ...не уважает..Игорь КинжаловСмотрю, ты специалистка по жопам, изучила их и вдоль, и поперёк...нюхай и дальше...Гламозда СергейТо его "на руках"носят.. а то дрючат как хотят...Николай ПетровЯ тоже частенько дрючил тех кого на руках к кровати нёс. )))Игорь КинжаловНе забывай, что ты гнида ползучая, тебя никто не знает и твоё дрючанье никому не интересно...Тебя раздавят, балбеса тупого, олигофрена и никто о тебе и не вспомнит...Придурок. носильщик баб до кровати...Николай ПетровОт чего у тебя очко загорелось, ублюдок тупой ? Тебя до кровати не часто носят ? За гаражами в кустах трахают ?Игорь КинжаловЧто ты такой обиженный, недотрахали тебя? Поэтому и злишься...только олигофрен такой, как ты, у которого климакс мозга, мог написать такую чушь : "Я тоже частенько дрючил тех кого на руках к кровати нёс. " Идиот ты, вонючка безграмотная, только глупости можешь писать...петух опущенный...Николай ПетровДа что ж тебя, ублюдка тупого, так возбудило, что ты прилип, как говно к подошве ? Может просто пойдёшь нахуй и заткнёшься, педрилка дырявый. Не пиши мне, насекомое.Александр _Прилепин ни к Зюганову не подходит, ни, тем более, к Миронову. Свою партию нужно было создавать. А так пропадет.Анфиса ИвановаВвваххх, как точно сказано о Прилепине!!!! Вот поди ж ты, и фамилия-то его так красноречива... Но вот вопросы автора я бы пулеметом, как он, не строчила, - недра должны быть НАРОДНЫЕ! И никакой, кроме государственно- народной принадлежности они быть не могут по определению : народ за эти недра свои жизни отдает - в прямом боевом и созидательном смысле. У автора " А на проданный нефть и газ будут закупать ширпотреб на Западе? " что-то с памятью - а сейчас за эти же нефть и газ разве мы не покупаем указанный им ширпотреб ?! Железный занавес? - не, железный не надо, но либеральный разгуляй зарабатывания активов у нас дома, а вкладывания их в банки в забугор надо прищучить крепко. И яхты и проч. там колоссальные " знатные достоинства "всяких там выпестованных на наших недрах богатиков тоже экспроприировать в народное достояние . Непременно. Но, похоже, на ближайшие годы это утопия романтиков социализма. Поживем-увидим. Заодно увидим, как будет шевелить ножками и совестью Прилепин.Михаил Андреев,,Казался здравомыслящим человеком - а тут словесная туфта, рассчитанная на человеческий биопласт с одной извилиной.,, Дык он зашкварился ещё когда с Лехаимом Донатенфюрером в дёсны целовался. А КПРФ вообще фрики.Андрей СедойХуже скользкой тарелки....Андрей СедойВот до какой степени можно опуститься.....валераАвтор либераст,антикоммунистBoris MaxА ВЕДЬ ОЧЕНЬ ЧЁТКО ПОДМЕЧЕНО! Да Захар давно мечется из сто роны в сторону...)))) И от него предательством прямо так воняет!USUri StrukowДа, перед выборами у всех одни недостатки. Только едирасты молодцы. Чистенькие казнокрады, прямо сверкают. По всем новостям одни инициативы, которые народ заждался. Как будто и не было 20ти лет, как власть захватили и законов антинародных напринимали.Vladimir LioubimcevТак не 20 лет, а 30 лет они у власти. Все поразломали...USUri StrukowСогласен. Их и создавали для того, чтобы закрепить бандитское уничтожение огромной экономики. В нашем регионе изначально большинство едирастов те, кто отмывал бандитские деньги, возглавлял захваченные предприятия и т.д.WWaleryПравильно то как - ...по бане, или ...в бане?Vladimir LioubimcevКому Прилепин перешел дорогу, что на него в последние дни грязную бочку катят? Скорее всего те, кто БОИТСЯ объединения всех левых сил в России, что предложил Прилепин... . Порознь ведь легче сломать, верно? Классика: "РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ"...USUri StrukowНе только его одного из оппозиции грязью поливают.Николай ПетровА оппозиция белая , пушистая и вежливая ?USUri StrukowЗаконы большинством принимают едирасты. От оппозиции ничего не зависит. Вот если бы партия победившая на выборах имела меньше голосов, чем надо для проталкивания закона, то им бы пришлось убеждать и слушать оппозицию. А так, нет смысла про оппозицию говорить. И противно смотреть, как в каждом выпуске новостей по телику говорят про инициативы едирастов сейчас перед выборами. А где они были предыдущие 20 лет. И почему ничего не говорят про других.Николай ПетровМне абсолютно пофиг все эти говно-партии. Но те, кто рвётся к кормушке, всегда опаснее и безобразнее, чем те, кто уже у кормушки.USUri StrukowИсходя из Ваших слов, выборы вообще не нужны. Пусть едирасты бессменно сидят, пока Россию на ноль не помножат и не свалят отсюда по свим дворцам и виллам, купленным на разворованные бюджетные деньги.Николай ПетровА кто не помножит ? ЛДПР ? Яблоко ? КПРФ ? ЛГБТ ? Надо разгонять госдуму нахер.Сергей ЛавровНу конечно,когда колбасят дубинками и шокерами нужно быть вежливыми и покладистыми.Не было бы такого воровства и коррупции во власти при унижении народа,то не было и оппозиции.USUri StrukowОб этом давно говорим. Все отребье там собралось. Быдло, дегенераты и мрази. А лезут даже не за бабками, главное- власть и льготы, особенно неприкосновенность.Николай ПетровОппозицию , коммуняки отучили рыпаться после расстрела митинга в Новочеркасске. Очень полезное мероприятие. Китай, после расстрела оппозиции на площади Тяньанмэнь начал подъём экономики. Оппозиция сама не работает и людям не даёт.Сергей ЛавровХа,ха,это что работяги,верившие в Советскую власть и справедливость,которых замесили ни про что и ни за что были оппозицией или студентики на площади китайской тоже оппозиция?Сам себе и ответил "оппозиция сама не работает".Сергей ЛавровСказать нечего минуснул,по истории два.Александр ПетровВыборы значит пришло время"течки"Сергей ЛавровУ тебя ещё и месячные госпожа Петров?Valentina Fortunaprilepin kak bloha na sobake.metcetsja ne znaet gde lutcshe pristroitsja,tcto by ukusit vlast.ДенисВидать путисос темку царапал. Лилипутин только у него хороший.Сергей ДмитриевС таким замахом написал бы об устойчивом приросте поголовья ярдеров за последние 20-30 лет, как о решающем факторе победы нового общественного строя?Николай ЗайчиковИнтересно , а для чего идут в Думу депутаты от Едим Россию , что по 500 000 зарплату получать и еще столько же если не больше сверху наваривать ?Леонид АлексеевТак Захарка,как и старый плут Зю только на словах "за народ,за сосыализьму"!А в книжном магазине его книги совершенно неподъёмные!Знать жажда наживы у него развита не хуже абрамовичей!Вот только автор зря про всех старичков сказал как о последователях протухшей кумунизьмы.Я думаю многие старички(и я в их числе) вспоминают о развитой сосыализьме с кумунизьмой как о кошмарных временах и не желают их повторения!!!Анатолий ДрокинПрилепин сперва обнимался с навальным теперь с мироновым. Писака достаевский всех досталSSergioКакая же мразь лезет в представительную власть: ни за что не отвечать и всё иметь..... Наглые!Валерий ПашнинПрилепин занимался бы лучше своим делом, хорошие же вещи писал. Нет полез в политику. Испортит себе биографию.Кайтэн КамикадзевЗахарка знатный флюгер, в деле удержания носа по ветру достиг небывалого мастерства. И нашим и вашим за три рубля спляшем.Комментировать
Свежие комментарии