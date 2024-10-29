Об этом почему-то либералы не рассказывают. Обычный день русского трудового мигранта в Англии.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Почему в России нет таких же поселений для мигрантов, как в европейском "дивном саду" подальше от проживания российских граждан? Что ни говори, а ведь хороший опыт - ни тебе ни многочисленных семей мигрантов, ни проблем с устройством детей и подростков...