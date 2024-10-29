Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Об этом почему-то либералы не рассказывают. Обычный день русского трудового мигранта в Англии.

Об этом почему-то либералы не рассказывают. Обычный день русского трудового мигранта в Англии.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже история одной семейной пары релокантов, которые перебрались в Англию, в поисках лучшей жизни, но в какой-то момент что-то пошло не так.

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Комментарии
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ТМ
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ТМ Почему в России нет таких же поселений для мигрантов, как в европейском &quot;дивном саду&quot; подальше от проживания российских граждан? Что ни говори, а ведь хороший опыт - ни тебе ни многочисленных семей мигрантов, ни проблем с устройством детей и подростков...
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