Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже история одной семейной пары релокантов, которые перебрались в Англию, в поисках лучшей жизни, но в какой-то момент что-то пошло не так.
Об этом почему-то либералы не рассказывают. Обычный день русского трудового мигранта в Англии.
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Почему в России нет таких же поселений для мигрантов, как в европейском "дивном саду" подальше от проживания российских граждан? Что ни говори, а ведь хороший опыт - ни тебе ни многочисленных семей мигрантов, ни проблем с устройством детей и подростков...
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20 час.
Игорь Василевский
.. и будут щасливы. А нам и здесь, в России, есть чем заняться
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8 час.
Игорь Василевский
Потому, что кишлаки, в отдельно расположенных резиновых квартирах, очень неплохо кормят всяких начальников. Они, эти кишлаки на нашей земле - курятник, несущий золотые яйца
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8 час.
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