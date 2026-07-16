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Мойка78.ру Новости СПб

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В Минобороны РФ сообщили о завершении весеннего призыва. Для прохождения срочной службы в ВС России и другие воинские формирования направлены 141 тысяч призывников.

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