В Минобороны РФ сообщили о завершении весеннего призыва. Для прохождения срочной службы в ВС России и другие воинские формирования направлены 141 тысяч призывников.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Минобороны РФ сообщили о завершении весеннего призыва. Для прохождения срочной службы в ВС России и другие воинские формирования направлены 141 тысяч призывников.