Политолог Дугин обвинил российские элиты в подлости в ходе мятежа «Вагнера»

Российский философ и политолог Александр Дугин прокомментировал вчерашний мятеж в России. Он отметил крайне позорное поведение представителей так называемой элиты, которые, не дожидаясь захвата Москвы бойцами ЧВК «Вагнер», начали спасаться бегством.