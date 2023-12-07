Жителям Подмосковья напомнили про сдачу незаконного оружия и назвали расценки

Цены не самые выгодные, зато избавляют от угрозы уголовного преследования.Про возможность сдать незаконно хранящееся оружие и получить за это не срок, а деньги, напомнили жителям Подмосковья в Главном управлении региональной безопасности.
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