Газета.ру

7 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер Калибров
    Участие в конфликте на Украине США не только не прикрывают, но и декларируют. Уже давно висит вопрос: когда Россия от...Посол Антонов пре...
  • Владимир Кристофович
    Не удивительно, ведь если у ребёнка есть своя карта, то родителям намного проще контролировать средства, которые трат...Сбер выдал 2 млн ...
  • николай лебедев
    Скрывают-не шесть, а шестьдесят.Первоисточник-ЦИПСО салорейха.Baza: шестеро моб...

"Ъ": Минпромторг перенаправит 3 млрд рублей для автопрома на поддержку ДНР и ЛНР

"Ъ": Минпромторг перенаправит 3 млрд рублей для автопрома на поддержку ДНР и ЛНР

Министерство промышленности и торговли изъяло 3 млрд рублей из программы грантов для поддержки производства автокомпонентов в России, чтобы перенаправить эти средства на поддержку промышленности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх