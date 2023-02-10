"Ъ": Минпромторг перенаправит 3 млрд рублей для автопрома на поддержку ДНР и ЛНР

Министерство промышленности и торговли изъяло 3 млрд рублей из программы грантов для поддержки производства автокомпонентов в России, чтобы перенаправить эти средства на поддержку промышленности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Министерство промышленности и торговли изъяло 3 млрд рублей из программы грантов для поддержки производства автокомпонентов в России, чтобы перенаправить эти средства на поддержку промышленности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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