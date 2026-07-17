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Закон, порядок, государство

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В Чувашии вынесен приговор женщине-турагенту, обманувшей десятки клиентов более чем на 6 млн рублей

На основании материалов уголовного дела, расследованным отделом по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по городу Чебоксары, суд вынес приговор 43-летней предпринимательнице из Чебоксар, обвиняемой в серии мошенничества в значительном и крупном размерах при продаже туров за рубеж.

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