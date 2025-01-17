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Царьград

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Контакты России и США активизируются после возвращения Дональда Трампа

Контакты России и США активизируются после возвращения Дональда Трампа

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом ожидается возобновление дипломатических контактов между Россией и США, заявил Иван Тимофеев из Российского совета по международным делам.

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