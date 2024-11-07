Бастрыкину доложат о мошенничестве и нарушении прав блокадницы в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о проверке по факту мошенничества и нарушения прав жительницы блокадного Ленинграда.
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