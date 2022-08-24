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В Уссурийск на учения "Восток-2022" приедут белорусские военные

В Уссурийск на учения "Восток-2022" приедут белорусские военные

Военнослужащие 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии отправились на учения "Восток-2022" в Уссурийск (Приморский край), сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТАСС.

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