ВС РФ ударили по ТЭЦ-5 и электростанции «Змиевская» в Харьковской области

Вывод из строя ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭС в Харьковской области блокировал энергоснабжение украинского ВПК и военных объектов в приграничье — о результативном поражении сообщили в МО РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украинская Fire P...
- ЛДПР направила на...
- СТ Глава офиса Зелен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым