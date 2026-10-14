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ВС РФ ударили по ТЭЦ-5 и электростанции «Змиевская» в Харьковской области

ВС РФ ударили по ТЭЦ-5 и электростанции «Змиевская» в Харьковской области

Вывод из строя ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭС в Харьковской области блокировал энергоснабжение украинского ВПК и военных объектов в приграничье — о результативном поражении сообщили в МО РФ.

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