На фоне стабилизации линии фронта в Курской области противник продолжает использовать ДРГ в попытках найти слабые места Продолжаются боевые действия в Курской области.
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На фоне стабилизации линии фронта в Курской области противник продолжает использовать ДРГ в попытках найти слабые места Продолжаются боевые действия в Курской области.
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