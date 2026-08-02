Руководитель «Росатома» ожидает визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил, что российская сторона рассчитывает на визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Энергодар и на Запорожскую АЭС в ближайшее время.