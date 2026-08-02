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Регионы России

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Руководитель «Росатома» ожидает визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Руководитель «Росатома» ожидает визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил, что российская сторона рассчитывает на визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Энергодар и на Запорожскую АЭС в ближайшее время.

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