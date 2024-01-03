Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Польше признали невозможность нарастить армию, как у потенциальных противников

В Польше признали невозможность нарастить армию, как у потенциальных противников

Польша никогда не сможет иметь армию такого же уровня, как у потенциальных противников. Такое заявление сделал министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк в эфире радиостанции TOK FM.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Есть и другой путь, кхгм: не набиваться к своим потенциальным противникам в потенциальные противники. Оно и дешёвше, и спокойнее так.
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1 д.
Гарибян Сусанна
Они этого никогда не пойму, мозгов у пшеков не было и нет. Сколько раз шли на Россию, каждый раз получали по морде.  Они не воины, а отребье славянского мира, Их счастье, что у России столько терпения, что мы , в отличие от них на чужое никогда не претендовали.  А вот своё у них бы надо забрать. Кенигсберг и его окрестности завоевали на ши отцы и деды, кровушки пролили немало, а пользуются пшеки. Надругаются над могилами наших воинов. Вот интересно, а документ о праве пользования этой территорией  у них есть?  И вообще, был ли он этот документ?
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