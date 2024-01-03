Гарибян Сусанна

Они этого никогда не пойму, мозгов у пшеков не было и нет. Сколько раз шли на Россию, каждый раз получали по морде. Они не воины, а отребье славянского мира, Их счастье, что у России столько терпения, что мы , в отличие от них на чужое никогда не претендовали. А вот своё у них бы надо забрать. Кенигсберг и его окрестности завоевали на ши отцы и деды, кровушки пролили немало, а пользуются пшеки. Надругаются над могилами наших воинов. Вот интересно, а документ о праве пользования этой территорией у них есть? И вообще, был ли он этот документ?