Кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Дагестан, основатель и руководитель сети клиник «Маммологический центр L7», президент Ассоциации маммологов и радиологов РД Фатима Тамаева выступила спикером ЗдравФорума СКОЛКОВО «Жить долго — жить по-другому».
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