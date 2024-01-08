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Киркоров пожертвует новогодние гонорары на помощь жителям Белгорода

Киркоров пожертвует новогодние гонорары на помощь жителям Белгорода

Артист пропал с экранов после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»--> Народный артист РФ Филипп Киркоров пожертвует гонорар за участие в «Новогодней Маске» на НТВ пострадавшим от атаки ВСУ жителям Белгорода.

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