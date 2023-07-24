Новые жертвы контрнаступления на подходе: танки «Леопард 1» прибыли на Украину

Про договорённости о передаче Киеву танков «Леопард 1», пожалуй, слышали уже все. Более того, ему даже прочат судьбу самого массового танка западного производства в украинских войсках – обещано почти две сотни, да ещё и по итогам саммита НАТО в Вильнюсе немцы решили скинуть с барского плеча 25 единиц этой породы.