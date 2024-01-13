В Армении оценили "заманчивое" предложение Алиева, бьющее по интересам Запада

Депутат Кочарян прокомментировал идею президента Азербайджана о подписании мирного соглашения без посредниковНедавно президент Азербайджана заявил, что необходимости в наличии гарантов мирного договора с Арменией попросту нет.
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