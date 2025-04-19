Кристина Чуботару – о скандале с амнистией: «Чиновники получают зарплату, чтобы читать законы»

Юрист, эксперт по борьбе с коррупцией и бывший заместитель главы Национального центра по борьбе с коррупцией Кристина Чуботару считает, что ответственность за скандальный Закон об амнистии, по которому были освобождены криминальные авторитеты, должны нести политики, проголосовавшие за него в парламенте.
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