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Взвешивание перед Bellator 292: Нурмагомедов тяжелее Хендерсона, Мусаев перевесил Шаблия

9 марта в Сан-Хосе, штат Калифорния, прошла церемония взвешивания участников турнира Bellator 292, который состоится в ночь на 11 марта.

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