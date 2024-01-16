Белый дом: США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США на данном этапе не прорабатывают и не планируют выделять новые пакеты военной помощи Украине.
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