Политолог Асафов раскрыл, увенчается ли успехом «мирная миссия» Орбана по Украине

МОСКВА, 5 июля, ФедералПресс. «Мирную миссию» по урегулированию украинского конфликта пытается выполнять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – он сначала встретился с Владимиром Зеленским, а после отправился в Москву.
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