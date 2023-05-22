Слободан Радивоевич покинул пост главного тренера нижегородской волейбольной команды «Спарта»

Сербский специалист работал в Нижнем с 2017 года За три года в высшей лиге «А» под руководством Слободана Радивоевича «Спарта» выигрывала золотые и бронзовые медали.
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