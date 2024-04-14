В столице частично перекроют некоторые улицы

Сегодня с 12:00 до 13:00 на отдельных улицах столицы будет частично приостановлено дорожное движение по одной полосе в связи с мероприятием «Открытие мотосезона», с парадом мотоциклов, организованным Общественным объединением Goldwing Club Moldova.
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