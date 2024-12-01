RevTeam поделилась мини-отчетом о проделанной работе над модификацией, которая переносит GTA: Vice City на движок RAGEКоманда RevTeam продолжает делиться подробностями разработки модификации Grand Theft Auto: Vice City The Nextgen Edition, которая переносит игру на движок RAGE.
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