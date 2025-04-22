Второй тур чемпионата мира по хоккею в IIIA дивизионе завершился неожиданно

Второй тур чемпионата мира по хоккею в дивизионе III A, прошедший 21 апреля, свел на Ледовом катке Зейтинбурну в Стамбуле хоккеистов Боснии и Герцеговины со спортсменами Южной Африки, сборные Киргизии и Люксембурга, а также Турции и Туркменистана.