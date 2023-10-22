Более 1,3 тыс. схем навигации для маломобильных пассажиров разместили на 165 станциях метро и МЦК

Более 1,3 тысячи схем навигации для маломобильных пассажиров разместили на 165 станциях метро и МЦК. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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