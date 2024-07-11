Российские «Герани» вновь «навестили» военный аэродром в Староконстантинове, где ВСУ пытаются выстраивать «кольцо ПВО» В течение ночи нанесены удары по объектам противника в западных регионах.
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Российские «Герани» вновь «навестили» военный аэродром в Староконстантинове, где ВСУ пытаются выстраивать «кольцо ПВО» В течение ночи нанесены удары по объектам противника в западных регионах.
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