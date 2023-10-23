Руслан Бортник: Гибридные войны: почему они длительны и бессрочны?

Только прямые конфликты между глобальными супергосударствами имеют относительно краткий срок – не могут длится очень долго, потому что несут угрозу их жизненным интересам и интересам глобальных элит, проживающих или ведущих ключевой свой бизнес на их территориях.
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