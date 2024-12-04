Лучше откажись: Учёные назвали завтрак, грозящий появлением рака Ирэн ОрлонскаяРегулярное пропускание завтрака может вызвать не только нарушения в обмене веществ, но и увеличить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических заболеваний.