Лучше откажись: Учёные назвали завтрак, грозящий появлением рака Ирэн ОрлонскаяРегулярное пропускание завтрака может вызвать не только нарушения в обмене веществ, но и увеличить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических заболеваний.
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