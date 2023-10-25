Об этом он сказал на встрече с военнослужащими группировки "Восток".фото: vk.com/mil--> Текущая обстановка свидетельствует о том, что у украинских войск остаётся всё меньше возможностей.
Шойгу заявил, что у ВСУ остаётся всё меньше возможностей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SERGEJ IVANOV
Родину любят на ее территории. Агрессора не любят и уничтожают, так что меньше читайте записки "выдающихся" оленеводов
Ответить
3 д.
Людмила Стрельчук
В комментариях, все умники собрались. Почему не в армии до сих пор, а всё ещё на диване? А ничего что они 8 лет готовились к этому, всё бетоном заливали, окапывались? И им больше 50 стран помогает, а мы одни. Лучше бы помогали, хоть чем-то, а не грязью поливали.
Ответить
3 д.
СК
Сергей Ковалев
ключевая фраза - "... под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы своих партнёров". вопрос! - "голые" партнеры кому выгодны? идет ли речь о новых заказах со стороны "партнеров", или, судя по подлодкам для Австралии, которых нет, это очередное разводилово "партнеров" с целями далекими от партнерства?.. и нет ли тут интереса РФ и Ко? ибо с беЗштанными легче договариваться, если останется о чем...
Ответить
2 д.
Свежие комментарии