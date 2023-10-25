Шойгу заявил, что у ВСУ остаётся всё меньше возможностей

SERGEJ IVANOV Родину любят на ее территории. Агрессора не любят и уничтожают, так что меньше читайте записки "выдающихся" оленеводов

Людмила Стрельчук В комментариях, все умники собрались. Почему не в армии до сих пор, а всё ещё на диване? А ничего что они 8 лет готовились к этому, всё бетоном заливали, окапывались? И им больше 50 стран помогает, а мы одни. Лучше бы помогали, хоть чем-то, а не грязью поливали.